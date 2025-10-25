Стая собак загрызла десятилетнего мальчика в Красноярском крае

Покрытое укусами тело ребенка нашли проезжавшие мимо автомобилисты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В Березовском районе Красноярского края десятилетний ребенок погиб в результате нападения стаи собак. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Мальчика нашли проезжавшие мимо на автомобиле очевидцы в 1,5 километра от СНТ «Теремок». Голова и другие части тела погибшего были покрыты укусами.

По предварительным данным, несовершеннолетний проживал в поселке вместе с родителями. Утром он шел через поле из своего дома к знакомому пастуху, собираясь участвовать в выпасе скота.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц местного самоуправления, службы по отлову животных и иных ответственных организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухлетний ребенок погиб после нападения двух собак в США.

