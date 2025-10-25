Сергей Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохове

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Зданию вернут исторический облик. Работы будут завершены в 2026 году.

Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Москве началась реставрация одного из старейших и крупнейших действующих храмов города — Собора Богоявления. Об этом пишет портал mos.ru, цитируя мэра столицы Сергея Собянина.

Собор также знаменит тем, что в нем крестили «солнце русской поэзии» писателя Александра Пушкина. Сначала храм был деревянным, позднее его перестроили, а в XIX веке реконструировали по проекту архитектора Евграфа Тюрина.

«Сегодня пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной», — написал Собянин.

По его словам, реставраторам предстоит вернуть собору исторический вид. Ожидается, что все работы будут завершены через год, в 2026-м. Особое внимание специалисты уделят сохранению уникальных деталей. Среди них — медальоны с лепными розетками и межъярусные карнизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВДНХ стартовала реставрация павильона № 62 «Охрана природы». Изначально он был создан для того, чтобы продемонстрировать многообразие строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Однако его назначение много раз менялось. Например, в 2017 году там открылся центр балета.

