На московских ярмарках начался сезон солений

Ярмарки выходного дня пополняют разнообразными соленьями в Москве. На мероприятии представлены как традиционные, так и необычные заготовки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме привычных всем соленых огурцов и квашеной капусты, фермеры доставляют для желающих маринованные кабачки, свеклу, чеснок, хрен, болгарский перец, фаршированные помидоры и овощные салаты.

Уточнялось, что только квашеной капусты представлено свыше десяти видов, среди которых ярко-желтая с шафраном, розовая со свеклой, терпкая с клюквой, а еще с виноградом или яблочным соком.

«Фермерам удивить москвичей достаточно просто, так как заготовок можно предложить величайшее множество: добавил к баклажанам кинзу — вкус совсем другой, к квашеной капусте — тмин — и новый аромат», — поделилась фермер из Подмосковья и участница ярмарки выходного дня в ЮЗАО Наталья.

В столицу продукты доставляют из более 40 российских регионов. За прошедшее лето на ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки пришли четыре миллиона человек, купившие практически пять с половиной тысяч тонн продукции. Все поставщики гарантируют качество и свежесть товаров, тогда как специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы осуществляют проверку продукции перед ее реализацией.

Участники ярмарок бесплатно получают места. На ярмарочных павильонах есть необходимое торговое и холодильное оборудование. К тому же они установлены поблизости от станций метро и других многолюдных мест для удобства жителей города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сезон жители Москвы купили на ярмарках более 600 тонн арбузов и дынь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.