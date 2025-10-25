Сами виноваты? Отшельник объяснил исчезновение семьи Усольцевых в тайге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В последний раз пропавших видели 28 сентября.

Куда исчезла семья Усольцевых в тайге — версия отшельника

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Отшельник объяснил исчезновение семьи Усольцевых в тайге вероятным оползнем

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае в тайге, могла стать жертвой оползня. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил выросший в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.

«Безалаберность — наиболее вероятная причина исчезновения. Природа очень стихийна. Сейчас это скала, через час — уже оползень и каменистая наклонная равнина с торчащими булыжниками. Скорее всего, им захотелось покорить вершину, или залезть подальше, чтоб набраться впечатлений. Вот и все. Так раз за разом происходит с альпинистами, туристами, с кем угодно. Мог оползень случиться», — отметил Наумкин.

По словам отшельника, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы еще могут быть живы, однако вероятность этого крайне мала.

В последний раз семью видели 28 сентября. Тогда, в конце своего путешествия, они решили совершить восхождение на скалу Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье. Когда спустя несколько дней Ирина Усольцева не вышла на работу, коллеги и родственники обратились в полицию. Была развернута масштабная поисковая операция с привлечением сотен волонтеров. Однако за почти четыре недели не удалось обнаружить никаких следов.

По данным Следственного комитета, приоритетной версией исчезновения семьи остается несчастный случай.

Оджан Наумкин знает о жизни в тайге не понаслышке. До 20 лет он жил с родителями в землянке в алтайском лесу. Семья питалась тем, что выращивала самостоятельно, и лишь изредка выходила к людям, чтобы обменять собранные грибы и ягоды на муку и мясо. Образование Наумкин получил по книгам.

В 2013 году родители покинули молодого человека и уехали в неизвестном направлении. Обратившись в полицию, он вызвал широкий общественный интерес: документов у него не было. Спустя три месяца родители нашлись в Приморье, а сам Наумкин решил изменить образ жизни — вернулся в социум, прошел курсы бариста и переехал в Москву, где открыл кофейню.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обыскали еще шесть квадратных километров в поисках семьи Усольцевых.

