Папа присмотрит: участницы t.A.T.u. не берут детей на гастроли

Солистки t.A.T.u. не берут детей на гастроли

Участницы группы t.A.T.u. не берут своих детей на гастроли. Об этом они рассказали 5-tv.ru после выступление в концертном зале Tau. Лена Катина и Юлия Волкова вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

«У меня маленькие дети, но они под присмотром, у нас замечательный папа, который может быть как мама. Но у нас есть няни, естественно… Нет, на гастроли я, конечно, никого не беру, зачем детям этот стресс… Особенно маленьким», — поделилась Катина.

Она добавила, что нет никакой необходимости в том, чтобы дети ездили с ней на гастроли и концерты. Катина также отметила, что на выступлении в концертном зале Tau присутствовал ее старший сын.

У второй солистки, Юлии Волковой, дети уже взрослые и, по ее словам, давно живут своей жизнью.

«Дети не ездят, они учатся. У меня дочка в институте, сын в колледже, занимаются спортом. Но они со мной много где были: и на Олимпиаде, и дочка со мной летала в Японию… Но они уже взрослые, у них уже своя компания, свои друзья, свои подруги и своя жизнь», — рассказала Волкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что t.A.T.u. впервые за 15 лет дала сольный концерт.

