«Работаем»: группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике

Группа t.A.T.u. едет с концертами в Японию и Мексику

Группа t.A.T.u. готовится к масштабному туру, которое охватит Японию и Мексику. Об этом стало известно во время беседы 5-tv.ru с участницами коллектива после выступления в московском концертном зале Tau — первого за последние 15 лет.

После возвращения на сцену Лена Катина и Юлия Волкова сообщили, что уже начали подготовку к зарубежным концертам. Тур по Латинской Америке запланирован на весну следующего года.

«Работаем», — коротко отметила Волкова.

Ранее 5-tv.ru певицы рассказывали, что решение о воссоединении стало ответом на многочисленные просьбы поклонников. Артистки подчеркнули, что их творчество по-прежнему вызывает большой интерес у аудитории. Письма и сообщения от слушателей приходят из разных стран, а композиции t.A.T.u. продолжают звучать в эфирах и набирают миллионы прослушиваний в интернете.

Катина отметила, что песни дуэта остаются актуальными для новых поколений, а их смысл и звучание сохраняют эмоциональную силу, несмотря на время. Это, по ее словам, подтверждает «вечную ценность» музыкального наследия группы и качество ее композиций.

Волкова также связала рост популярности группы с волной ностальгии, охватившей аудиторию. Исполнительница напомнила, что хиты 1980–1990-х годов вновь становятся трендом, а многие западные коллективы возвращаются на сцену.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.