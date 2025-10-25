«Работаем»: группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 30 0

Юлия Волкова и Лена Катина впервые за 15 лет вышли на сцену вместе.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа t.A.T.u. едет с концертами в Японию и Мексику

Группа t.A.T.u. готовится к масштабному туру, которое охватит Японию и Мексику. Об этом стало известно во время беседы 5-tv.ru с участницами коллектива после выступления в московском концертном зале Tau — первого за последние 15 лет.

После возвращения на сцену Лена Катина и Юлия Волкова сообщили, что уже начали подготовку к зарубежным концертам. Тур по Латинской Америке запланирован на весну следующего года.

«Работаем», — коротко отметила Волкова.

Ранее 5-tv.ru певицы рассказывали, что решение о воссоединении стало ответом на многочисленные просьбы поклонников. Артистки подчеркнули, что их творчество по-прежнему вызывает большой интерес у аудитории. Письма и сообщения от слушателей приходят из разных стран, а композиции t.A.T.u. продолжают звучать в эфирах и набирают миллионы прослушиваний в интернете.

Катина отметила, что песни дуэта остаются актуальными для новых поколений, а их смысл и звучание сохраняют эмоциональную силу, несмотря на время. Это, по ее словам, подтверждает «вечную ценность» музыкального наследия группы и качество ее композиций.

Волкова также связала рост популярности группы с волной ностальгии, охватившей аудиторию. Исполнительница напомнила, что хиты 1980–1990-х годов вновь становятся трендом, а многие западные коллективы возвращаются на сцену.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

18:10
В Обнинске во дворе дома обнаружен БПЛА
17:58
Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий
17:55
«Работаем»: группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике
17:40
Папа присмотрит: участницы t.A.T.u. не берут детей на гастроли
17:16
Сами виноваты? Отшельник объяснил исчезновение семьи Усольцевых в тайге
16:50
«Жизнь деградировала»: почему Аскольд Запашный развелся после 18 лет брака

Сейчас читают

Григорий Лепс из-за болезни перенес несколько концертов
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги