Каблуки теперь под запретом? Как мода и стереотипы разрушают суставы женщин

Современные стандарты красоты, навязанные обществом, негативно влияют на здоровье женщин и могут привести к развитию серьезных заболеваний суставов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ Павел Семиченков.

По его словам, стремление соответствовать классическому эталону красоты, предполагающему постоянное ношение обуви на каблуках, приводит к изменению естественной осанки. При таком положении тела таз наклоняется вперед, усиливается изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на позвоночник и со временем провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.

Кроме того, из-за регулярного ношения каблуков нарушается работа мышц, отвечающих за стабилизацию коленных и тазобедренных суставов. Это вызывает боли, разрушение хрящевой ткани и формирование артроза. Смещение центра тяжести приводит к перегрузке передней части стопы, что может вызвать плоскостопие, пяточные шпоры и деформацию стоп.

Отдельное внимание ортопед уделил влиянию беременности на опорно-двигательный аппарат. Он пояснил, что во время вынашивания ребенка центр тяжести смещается, усиливается прогиб в пояснице, а это нередко становится причиной болей и образования грыж.

«Ситуация усугубляется еще и тем, что во время беременности женщины часто набирают лишний вес. После рождения ребенка существенного улучшения не происходит, так как женщина часто держит малыша на руках, а это также увеличивает нагрузку на поясницу», — пояснил эксперт.

Критическим периодом для здоровья суставов специалист назвал постменопаузу, когда снижение уровня эстрогенов приводит к уменьшению минеральной плотности костей и развитию остеопороза.

Семиченков подчеркнул, что следование неестественным стереотипам красоты нарушает биомеханику позвоночника и суставов. Для сохранения здоровья он советует выбирать удобную обувь без высоких каблуков и с хорошей амортизацией.

«Необходимо также поддерживать адекватную физическую активность, следить за питанием, весом. Эти рекомендации помогут сохранить здоровье суставов», — заключил Семиченков.

