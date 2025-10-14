Пилюля молодости: можно ли использовать ретинол до 30 лет

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Важно правильно подобрать средство. Какая концентрация подойдет именно вам?

Можно ли использовать ретинол до 30 лет?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматолог Галина Амосова: применение ретинола до 30 лет отсрочит старение

Использование ретинола до 30 лет может помочь отсрочить старение. Таким мнением с Газета.ру поделилась дерматолог Галина Амосова.

Эксперт пояснила, что первые процессы старения в коже запускаются в период между 25 и 30 годами. Однако внешне это не всегда заметно. Поэтому использование ретинола в этом возрасте помогает поддерживать обновление клеток и отодвинуть появление морщин. Это связано с тем, что препарат наиболее эффективен именно на этапе профилактики.

Ретинол, как отметила Амосова, также способствует выработке коллагена и эластина — белков, которые отвечают за упругость и плотность кожи.

«Научно доказано, что это единственный компонент, который работает и как средство коррекции, и как профилактика старения», — заметила дерматолог.

Галина Амосова рассказала, что при использовании средств с ретинолом нужно защищать кожу с помощью SPF-крема. Если этого не делать, эффект от его применения будет равен нулю.

Еще важно учитывать тип кожи: для сухой и чувствительной — делать упор на увлажнение и барьерный уход, для жирной — выбирать легкие текстуры. Дерматолог отметила, что при профилактике старения до 30 лет оптимальны концентрации препарата от 0,2% до 0,35–0,4%. Более низкое значение можно использовать на этапе адаптации.

Ранее, писал 5-tv.ru, как сохранить здоровье глаз при использовании гаджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Путин и Мирзиёев обсудили вопросы укрепления отношений Москвы и Ташкента
15:59
В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России
15:56
КХЛ пожизненно отстранила судью от работы после матча в Петербурге
15:55
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
15:41
Путь Дракона: экотропа вдоль Кравцовских водопадов стала доступнее для туристов
15:27
Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео