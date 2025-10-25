Организаторами Всемирного фестиваля молодежи будут участники премии «ШУМ»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

ВФМ пройдет в Красноярске в 2026 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Организаторами фестиваля молодежи в 2026 году будут участники премии «ШУМ»

Организаторами Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в Красноярске в 2026 году, будут участники премии «ШУМ». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия».

«Готовясь к церемонии (награждения — Прим. ред.), приняли решение о том, что при проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов… всю дирекцию, которая будет заниматься информационным освещением… на 100% сформировать из участников сообщества „ШУМ“», — рассказал Кириенко.

Он также добавил, что уверен в профессионализме и мастерстве молодого поколения.

«Мы точно знаем, что вашего профессионализма, вашего мастерства, ваших горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а справиться так, чтобы все наши гости со всего мира… почувствовали, что такое молодое профессиональное сообщество… которым по праву можно гордиться и на мировом уровне», — подчеркнул Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в августе 2026 года в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве 30 октября состоится кибертурнир для молодежи.

