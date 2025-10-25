Режиссер Житинкин назвал покойного актера Золотницкого «потрясающим профессионалом»

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Стало известно о смерти заслуженного артиста РФ на 80-м году жизни.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Дыня», реж. Виктор Пусурманов, 1982 г.

Заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий выходил на сцену даже в плохом самочувствии. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru народный артист России, режиссер и писатель Андрей Житинкин.

По его словам, Золотницкий был «потрясающим профессионалом» и при этом оставался необычайно скромным человеком, несмотря на звание заслуженного артиста России и богатый кинематографический опыт. Он подчеркнул, что артист отличался дисциплиной и исполнительностью.

Режиссер вспомнил работу актера в спектакле «Признание авантюриста Феликса Круля» по роману Томаса Манна. Главную роль исполнял народный артист РФ Сергей Безруков, а Золотницкий играл полкового врача, который становится жертвой обмана со стороны Круля. По словам Житинкина, дуэт актеров был выстроен «блестяще», а сцена с имитацией эпилепсии стала одной из самых выразительных: персонаж Золотницкого поверил в происходящее настолько, что его паника выглядела абсолютно достоверно.

Режиссер отметил, что подобную глубину игры может достичь только настоящий актер, работающий «изнутри», как того требовал народный артист СССР Олег Табаков. Именно этим, по мнению Житинкина, и отличался Золотницкий — он играл сердцем, вкладывал в каждую роль часть себя.

«Но то, что он там был незаменим в „Табакерке“ эпохи Табакова — это точно. Потому что он играл очень много ролей», — подчеркнул Житинкин.

В театре Табакова Золотницкий исполнял множество ролей — от комедийных до трагических, оставаясь одинаково убедительным и в классическом репертуаре, и в более легких постановках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни.

