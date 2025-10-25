«Редкий по значимости момент»: картина Пикассо была продана на аукционе во Франции за 32 миллиона евро

Лилия Килячкова
Шедевр долгое время хранился в частной коллекции. О его существовании было известно лишь по фото.

Какая картина Пикассо продана за 32 миллиона евро

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Картина «Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)» продана за 32 миллиона евро

Картина испанского художника Пабло Пикассо была продана на аукционе во Франции за 32 миллиона евро (примерно три миллиарда рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщил аукционный дом Drouot.

Согласно сообщению аукционного дома, картина «Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)» ушла с молотка «после продолжительной борьбы между 18 международными претендентами». Отмечается, что на картине изображена муза Пикассо, фотограф Дора Маар.

Также стало известно, что шедевр хранился в частной коллекции с 1944 года. До 24 октября о существовании картины было известно только по фото и черно-белой репродукции.

«Картина, на которой изображена Дора Маар в период завершения ее отношений с Пикассо, принадлежит к знаменитой серии „Женщина в шляпе“. Ее повторное появление на рынке — редкий по значимости момент», — говорится в пресс-релизе аукционного дома ко дню торгов.

