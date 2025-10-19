Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах

Искусствовед Ревякина: чтобы понимать картины, нужно развивать насмотренность

Как видеть глубоко запрятанную суть в произведениях искусства, замечать тайные значения и скрытые послания, как «понимать» картины, книги и фильмы? Советы от экспертов — в новом материале 5-tv.ru.

Прежде всего, стоит понять, что не в каждом произведении искусства есть скрытые смыслы. Искусствовед Мария Ревякина рассказала, что в средневековых произведениях искусства их порой достаточно сложно обнаружить, так как многие знания о символике того времени были утрачены. А в некоторых случаях скрытого смысла и вовсе нет.

«Что касается глубоко спрятанной сути в произведениях искусства, то довольно сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — отметила эксперт.

Встречаются и более прозаичные примеры отсутствия скрытого смысла. Например, в антикварных произведениях живописи, где вдруг внезапно под верхним красочным слоем обнаруживаются какие-то иные изображения. В большинстве случаев в этом не стоит искать тайные послания.

«В те времена краски и холсты стоили очень дорого. И зачастую художники писали новое произведение поверх старого, которое по каким-то причинам оказалось невостребованным», — подчеркнула Мария.

Как понимать искусство?

Искусствовед отмечает, что восприятие человеком произведений искусства зависит от ряда факторов. Например, от имеющегося объема знаний, соотношения эмоционального и логического восприятия или просто настроения в данный момент.

«У человека, не обремененного специальными знаниями, прежде всего срабатывает эмоциональное восприятие. Так, например, школьник, листающий учебник с изображением картины Карла Брюллова „Последний день Помпеи“ может быстро перелистнуть страницу, потому что это произведение вызывает у него страх», — говорит эксперт.

По словам Ревякиной, в этом и заключается мастерство великих художников в способности создавать такие художественные образы, которые, будучи в меру субъективными, понятны большинству зрителей даже на интуитивном уровне.

«Действительно хорошо разбираться в искусстве и понимать его, понимать с точностью все заложенные смыслы художником, автором… Без специальных знаний здесь не обойтись и требуется очень большой их объем», — добавила Мария.

Понимание символов

Ключевым аспектом является понимание символического языка, который был актуален в период создания произведения искусства. Это знание, к сожалению, во многом утеряно. Символы, игравшие значительную роль в передаче смысла, подвержены быстрому забвению, порой исчезая всего за одно поколение.

«Многие символы мы до сих пор не можем расшифровать, многие из них были связаны с расцветом так называемой алхимии. И это достаточно сложно и не под силу даже некоторым специалистам… Символика тоже менялась… Если у нас принято сейчас считать, например, сову символом мудрости, то в средневековые времена… это был символ, носящий, скорее, негативную окраску», — объяснила Ревякина.

Знания об авторе произведения

По мнению Ревякиной, для глубокого анализа произведения необходимы знания о его авторе, особенностях его личности. Кроме того, нужно понимать контекст эпохи, в которую создавалось произведение и жил сам автор. Только так можно понять, в чем заключается своеобразие конкретного произведения.

«Менее важно понимать, а для кого именно создавалось данное произведение. В те времена художники редко писали для себя. Как правило, это были заказные работы. Опять-таки, возвращаясь к тому, что материалы стоили дорого, художники, как правило, не были богатыми людьми. И это были заказные работы влиятельных людей, поэтому следует понимать, кто именно был заказчиком», — отмечает эксперт.

Насмотренность

По мнению искусствоведа, для обычного человека очень важно развивать визуальное восприятие, посещая выставки и музеи, взаимодействуя с искусством. Начинать следует с личных ощущений: понравилась ли картина, вызвала ли интерес или, наоборот, отторжение.

Возможно, при внимательном рассмотрении возникли вопросы, показались странности, которые заинтересовали. Тогда, считает Ревякина, стоит узнать больше об авторе и его времени, что позволит расширить знания и кругозор.

«Думаю, что это хороший способ знакомиться с искусством, потому что ни один специалист не обладает всей полнотой необходимых знаний для того, чтобы полностью понять все смыслы, заложенные в произведении искусства, тем более если они не современные», — добавила Ревякина.

По словам искусствоведа, с современным искусством дела обстоят гораздо проще, так как смыслы еще не утрачены и вся символика знакома и понятна даже обывателю.

«Основная цель современного искусства — это ломать догматические убеждения… Именно поэтому оно так сильно апеллирует к эмоциям, даже больше, чем к логике», — подытожила эксперт.

Знания закладываются еще в школе

Фото, видео: ©РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что скрытые смыслы в искусстве нас учат видеть еще в школе, однако потом мы об этом забываем.

«Скрытые смыслы нас вообще учат видеть в школе, на уроке литературы, потому что все время, естественно, говорят, в первую очередь, о месседже произведения, о том, что хотел сказать автор этим произведением… Потом, конечно, человек, выйдя из школы, забывает о том, чтобы какие-то скрытые смыслы искать в произведении…» — отметил эксперт.

Киноязык

Александр Шпагин рассказал, что понять скрытый смысл фильма поможет киноязык. Например, нестандартное повествование, странное поведение персонажей или непривычная манера съемки.

«„Летят журавли», «Кин-дза-дза!»… То есть совершенно ясно, что здесь говорится о чем-то большем. Более того, если действие происходит в странной реальности, к примеру, как в «Кин-дза-дза!», понятное дело, что это неспроста», — отметил Шпагин.

Чтобы понять скрытые смыслы, нужно внимательно смотреть фильм. В серьезных картинах, которые стремятся донести глубокие идеи, зрителю сразу дают подсказки. Например, в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» был пролог, показывающий, как дома разрушают все на своем пути, что, по словам киноведа, символизирует серость и однообразие советской эпохи.

Кроме того, смысл также может быть спрятан в музыкальных композициях, которые звучат в кинолентах.

Размытый сюжет — признак скрытых смыслов

Шпагин объяснил, что если фильм имеет размытый сюжет, то это сделано не просто так.

«Семнадцать мгновений весны», например, где сюжет ты никогда в жизни не перескажешь, никогда! При всем желании, потому что это некий поток жизни просто происходит. А при этом почему-то от него нельзя оторваться. Хотя это могло быть и мегазанудством», — говорит киновед.

В этой кинокартине, объясняет эксперт, все скрытые смыслы запрятаны в песне и закадровом голосе. В настоящее время таких фильмов не делают, потому что боятся потерять зрителя. Хотя, по мнению кинокритика, к такому кино нужно стремиться.

«Брат», «Брат 2», там, «Ликвидация»… так или иначе, они перед тобой открывают какую-то не совсем привычную реальность, которая, кстати, стремится к некой, опять-таки <…> бессюжетности… И в этой реальности очень интересно, прикольно, занятно зрителю существовать. Значит, он подсознательно постигает те скрытые смыслы, ради которых выстроена эта реальность», — отметил Шпагин.

Эксперт считает, что если бы скрытых смыслов не было, то перед зрителем был бы «чистый сюжетный нарратив». Фильмы, где присутствуют эти самые смыслы, надолго остаются в памяти людей.

«Они могут раздражать, они могут очень понравиться зрителю… но в любом случае перед тобою возникает не просто сюжетная схема, а кинопространство некое, в котором ты начинаешь существовать, которое тебя начинает по-своему завораживать», — говорит киновед.