Власти Молдавии могут запустить процесс закрытия Русского дома

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 24 0

Ситуация может быть связана с ускорением процесса вступления страны в ЕС.

Власти Молдавии запустят процесс закрытия Русского дома

Фото: ВКонтакте/Русский дом в Кишинёве/moldovarcnk

Молдавские власти в ноябре могут запустить процесс по закрытию Русского дома (Российский центр науки и культуры — Прим. Ред.). Для этого они собираются денонсировать соглашение о культурных центрах, в соответствии с которым тот и работает. Об этом «Известиям» рассказал депутат парламента Богдан Цырдя.

По словам эксперта, для официального запуска каких-либо процедур по закрытию центра, молдавская сторона для начала должна передать российской уведомление о денонсации договора.

В настоящее время Русский дом в Кишиневе продолжает функционировать, но в ограниченном режиме. Тем не менее, еще в феврале власти Молдавии объявили о приостановке его деятельности. В ведомстве тогда сообщили, что решение было принято в ответ на якобы нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства республики.

В МИД Молдавии пояснили, что центр закроется только после завершения юридической процедуры денонсации договора. При этом в ведомстве подчеркнули, что проекты Русского культурного центра, включая помощь с поступлением в российские вузы, «не отражают официальной позиции или поддержки со стороны молдавских властей».

В Россотрудничестве рассказали, что никаких юридических заявлений со стороны Кишинева по вопросу денонсации соглашения и приостановки работы Русского дома не поступало.

«Мы не получали никакого документа на эту тему, ничего. Денонсация соглашения, во-первых, процесс не быстрый, а во-вторых — серьезный шаг в отношениях двух стран», — сказали в федеральном агентстве.

Эксперты полагают, что возникшая вокруг культурного центра ситуация связана с усилением антироссийской риторики со стороны молдавских властей. Они стремятся разорвать все связи с Россией, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, более половины жителей Молдавии свободно владеют русским языком.

