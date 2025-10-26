Тяга к исследованиям: Путин предложил объявить 2027 год годом географии в России

Путин предложил объявить 2027 год годом географии в России

В России 2027 год может быть объявлен годом географии, а главным событием этого года может стать «закрепление новых карт Российской Федерации». С таким то ли предложением, то ли уже готовым планом действий обратился президент России Владимир Путин к делегатам съезда РГО — Русского географического общества, которое отмечает в этом году 180 лет с момента основания. Это одна из старейших общественных организаций мира, которая не прекращала свою работу ни при царях, ни при советах.

Но что значит эта фраза президента про «закрепление новых карт в 2027 году»? К сожалению, сам он не пояснил, и это дало пищу для самых возможных предположений, вплоть до того, что будет закреплена конфигурация границы с Украиной по итогам специальной военной операции. Но, может, я выдаю желаемое за возможное. Но аудитория, перед которой выступал президент, как раз и занимается закреплением и расширением границ. Границ познания в том числе. Главная цель РГО — сбор и распространение достоверных географических сведений прежде всего о России.

За это время было организовано тысячи экспедиций от региональных до трансконтинентальных, в ходе которых на картах стало меньше белых пятен. Достаточно упомянуть о таких проектах, как Большая Сибирская экспедиция (1855–1862), когда было пройдено 20 тысяч километров по Забайкалью и Амуру, была создана первая детальная карта Южной Сибири.

В это же время ботаник Петр Семенов изучал закрытый для европейцев Тянь-Шань, за что он и весь род его получил почетную приставку «Тян-Шанский».​

Географ Николай Пржевальский углубился в Центральную Азию еще дальше, дойдя до Тибета, открыл новые виды животных и растений.

Этнограф, антрополог и биолог Миклухо-Маклай отправился вообще в Папуа-Новую Гвинею, став первым европейцем в тех краях. И там до сих пор о нем помнят, как помнят и о географе и путешественнике Василии Юнкере в Африке. Неутомимый путешественник добрался до самого сердца черного континента.

А ученый-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ Николай Вавилов? Собирая по всему миру семена растений, он создал первый в мире генетический банк, ставший стратегическим фондом нашей страны.

Сейчас белых пятен на карте мира практически не осталось, но идет освоение нового пространства — информационного. И то, какое место мы в нем займем, зависит не только от опыта предыдущих поколений, но и от наших действий.

«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции, традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и мировоззренческой зависимости, а значит, в конечном итоге и к утрате суверенитета», — отметил Владимир Путин.