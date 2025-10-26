Режиссер Никита Михалков поделился, что источником его творчества остаются люди

Искусственный интеллект, по крайней мере большие языковые модели, питается той информацией, что есть в интернете, и на ее основе делает выводы. Большинство моделей англоязычные, соответственно, они опираются на англоязычную базу и исходя из нее выдают ответы и рекомендации. А на английском про нас пишут всякое. Потому так ценен каждый голос на русском, отстаивающий право России на собственный путь развития. Особенно, если это голос талантливого и продуктивного творца.

Народный артист РСФСР, режиссер, Герой Труда РФ Никита Михалков отметил на этой неделе свое 80-летие. Указом президента России был награжден высшим орденом страны Святого апостола Андрея Первозванного. В последние годы он, кроме кинодел, много времени уделяет публицистике, размышлениям о том, где место России в настоящем и будущем. Своими идеями мастер поделился с корреспондентом «Известий» Александром Надсадным.

Острый глаз! Внимательный подход! У режиссера Михалкова все по правилам: в кружке горячий кофе, на площадке теплая атмосфера, в кадре выразительная композиция, где каждая мелочь играет свою роль.

Цвет, свет, атмосфера и настроение — это все инструменты киноязыка, с их помощью он и разговаривает со зрителем, всякий раз передавая через экран важную мысль, разящую прямо в сердце и пробирающую до костей.

«Конечно же, в режиссуре знание актерского механизма, знание актерского ремесла, знание того, как работает этот механизм, возбуждая те или иные эмоции, конечно, легче. Ты можешь помочь актеру, показать им», — сказал народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Актерство — конек Михалкова еще со студенческой скамьи. Когда он шагал по Москве, казалось, что все двери открываются перед ним сами, как в метро.

«Он не претворяется певцом. Вот в чем дело. Он не изображает из себя певца. Он это исполняет как персона, как персонаж, и поэтому многие песни становились популярными», — поделился кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко.

Реплики его героев улетают в народ и остаются навсегда.

Он знает профессию изнутри, поэтому даже злодеи в его исполнении очень обаятельные, но при этом убедительные — и разбойник с большой дороги в «Свой среди чужих, чужой среди своих».

И барин Паратов в «Жестоком романсе». И спекулянт-проводник в «Вокзале для двоих». И даже бандит в малиновом пиджаке из «Жмурок».

Наевшись «актерского хлеба», Михалков и к своим киногероям относится трепетно и по-режиссерски требовательно. И это чувство взаимно.

«Он настолько обаятелен и точен в объяснениях и в показе, что иногда в кадре можно уловить в других людях и персонажах его интонацию, вообще „его“. Вот он как бы присутствует, это такое, как в фильме ужасов. Как раз и переселяется в другого человека», — отметил народный артист России Юрий Стоянов.

Справедливость, милосердие и человечность в фильме «12» важнее личной выгоды и безразличия. Такой ком страстей и интересно играть, и смотреть.

«Честно говоря, я не очень понимаю, что он со мной сотворил, потому что он водил меня по павильону, рассказывал случаи из жизни, совершенно не имеющие никакого отношения к моему куску, который я буду играть», — сказал советский и российский актер театра, кино, народный артист России Сергей Гармаш.

«В какой-то момент процесс становится важнее результата. Если для тебя кино — это не профессия просто, а жизнь твоя, то, чем ты живешь, чем ты дышишь, только в этом случае это в результате может превратиться в художественное произведение», — добавил Никита Михалков.

Детективный сюжет пронизан библейскими параллелями. 12 присяжных — 12 апостолов, которые вершат свой суд, упираясь в вечный выбор — казнить нельзя помиловать.

Каждый отвечает сам, что важнее: наказание или милосердие. Меч правосудия, как круглый мяч, куда покатится и отскочит — одному Богу известно. Чей это образ, легко угадать.

Режиссерские придумки близки и понятны зрителям, они-то и делают кино Михалкова народным.

«В его картинах очень много того, что остается в истории кино. То есть это то, что потом используется другими мастерами, развивается, но то, что это было его, если хотите, современным языком, ноу-хау», — сказал народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Москино», кинорежиссер Карен Шахназаров.

В фильме «Свой среди чужих» — это летящая под откос царская карета, символ краха империи.

Или залетевшая в душный спортзал птица, чирикающая о природе и любви, как в фильме «12».

В «Утомленных солнцем» — кадр режет огненный солнечный зайчик, который, словно шаровая молния, прожигает и ослепляет страшным временем.

«Это такой необъяснимый процесс, он может родиться из заката, может родиться из прочтенного рассказа, как, скажем, „Утомленные солнцем“. Сам фильм родился из одного импульса рассказа Гайдара „Голубая чашка“, там нет в фильме ничего про это, но есть девочка и есть атмосфера», — добавил Никита Михалков.

Созданные им образы понятны всем и трогают за сердце даже молодое поколение, которые выбрали гаджеты и клиповый монтаж. В сети настоящий бум «мемов» про генеральские котлы.

«Меня вот в этой сцене в большей степени удивляет, это перчатка, как Фредди Крюгера, представить ее просто в таких обстоятельствах. Ну, это просто необычно смотрится», — поделился впечатлениями студент ВГИК Артем Побережный.

Студенты ВГИКА, где учился Никита Михалков, в отличие от блогеров, ловящих хайп, смотрят глубже и видят в его фильмах исторические параллели с днем сегодняшним.

В «Неоконченной пьесе для механического пианино» потерявшая равновесие интеллигенция, в поисках точки опоры, способна признавать свои ошибки. У современных либералов сил и смелости меньше.

«И мне кажется, что, в принципе, весь этот фильм он об этом, он о человеке, который не может сделать шаг, решиться, набраться смелости, чтобы изменить свою жизнь и чтобы наконец-то стать счастливым», — поделилась студентка ВГИК Медея Властопуло.

Как художник рисует картину — мазками на холсте, так и режиссер Никита Михалков берется за серьезную тему и по крупицам создает кино на века. За это его и любят.