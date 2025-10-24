Около 70 тысяч человек вышли на марш в Будапеште против поддержки ЕС Украины

Нежелание быть на стороне коллективного Запада в украинском кризисе наглядно показала Венгрия. В Будапеште прошла антивоенная акция «Марш мира». Около 70 тысяч человек устремились на улицы под лозунгом «Мы не хотим умирать за Украину».

Ради выступления на масштабном митинге премьер Виктор Орбан принципиально пропустил начало саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Каждый венгр хочет мира. Каждый венгр хочет жить. Мы не отдадим свои деньги, не отдадим свое оружие, мы не пойдем воевать и не будем умирать за Украину, мы будем жить ради Венгрии», — заявил Орбан.

По пути в Брюссель прямо на борту самолета Орбан дал большое интервью. Политик подчеркнул, что власти Венгрии сделали все возможное, чтобы затормозить интеграцию Украины в ЕС. По мнению премьера, руководство Евросоюза словно не замечает репрессий Киева в отношении венгерского меньшинства. По сути, в Брюсселе только рады проводить свою «колониальную политику» на востоке Европы. Но Будапешт не намерен сдавать собственные интересы, даже несмотря на давление других стран.

