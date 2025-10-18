Орбан осудил враждебную позицию Евросоюза по отношению к РФ

Анастасия Антоненко
Лидеры ЕС говорят о конфликте на Украине так, будто бы сами являются его участниками, считает премьер-министр Венгрии.

Орбан осудил антироссийскую политику Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio

Лидеры европейских стран проводят политику, которая больше похожа на открытую войну с Россией. Об этом высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пленарного заседания постоянной конференции Венгрии (Máért).

По его словам, Евросоюз рассуждает о российско-украинском конфликте так, как будто они сами являются непосредственными участниками этой войны, хотя, на самом деле, ЕС ничего не угрожает.

Кроме того, Орбан обрушился с критикой на европейских лидеров за создание препятствий для мирного урегулирования кризиса между Россией и Украиной. По мнению главы Венгрии, без стороннего вмешательства Вашингтон и Москва уже бы давно пришли к заключению договора о прекращении огня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что венгерские власти обеспечат президенту РФ Владимиру Путину полную безопасность на саммите с Трампом. Также стало известно, почему для встречи глав России и США предложили именно Будапешт.

