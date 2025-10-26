Работодателям грозит штраф за запрет выезда сотрудников за границу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Это противоречит положениям статьи 3 Трудового кодекса РФ и влечет административную ответственность.

Запрет на выезд за рубеж работнику влечет штраф компании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работодатели в России не имеют права запрещать своим сотрудникам выезд за границу, за исключением случаев с допуском к государственной тайне. Ограничение права на выезд за рубеж противоречит ТК РФ и накладывает на компании штраф. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член Общественной палаты (ОП) Евгений Машаров.

По мнению эксперта, необоснованный запрет выезда сотрудников за границу противоречит положениям статьи 3 Трудового кодекса РФ, говорящих о том, что «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах».

Машаров уточнил, что нарушение этого положения влечет административную ответственность. По статье 5.62 КоАП РФ («Дискриминация») компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, работники не обязаны информировать руководство о своих зарубежных поездках, если не имеют соответствующего допуска.

Исключением из правил являются сотрудники, имеющие доступ к информации, составляющей государственную тайну. Кроме того, ограничения есть для людей, призванных на военную или альтернативную гражданскую службу, подлежащих призыву и получивших повестку, имеющих судебную задолженность более десяти тысяч рублей, находящихся под подозрением или обвиняемых в совершении преступления, осужденных.

Также в списке случаи, когда работник признан банкротом или при оформлении загранпаспорта предоставил заведомо ложные сведения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

5:03
Легенда советских дорог: как мотоцикл «Урал» превратился в зарубежный бизнес
4:44
В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины с начала осени
4:23
Рабство в XXI веке: в Мьянме военные освободили россиян из мошеннического колл-центра
4:02
Работодателям грозит штраф за запрет выезда сотрудников за границу
3:43
В России вырастут таможенные сборы на импортные товары
3:21
Тяга к исследованиям: Путин предложил объявить 2027 год годом географии в России

Сейчас читают

Озвучил 10 тысяч ролей и стал звездой «Десяти негритят»: смерть Алексея Золотницкого — большая потеря для кино и театра
«Он — образец»: актер Мохов о характере ушедшего из жизни Алексея Золотницкого
«Довольно круто»: Овечкин проводит 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги