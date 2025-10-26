«Нам невозможно запретить»: участницы группы t.A.T.u. рассказали про конфликты с продюсерами

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Певицы считают, что не бывает неразрешимых ситуаций в их работе.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Участницы группы t.A.T.u. заявили о нормальных отношениях с продюсерами

Солистки легендарной группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что они сохраняют нормальные отношения со своими продюсерами. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Певицы вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

«Мы в нормальных отношениях, все решаемо… Нам невозможно запретить петь наши песни», — отметила Волкова.

В истории группы случались различные конфликты и некоторые касались взаимоотношений солисток и их продюсера Ивана Шаповалова. Так, он требовал от личных привилегий и стремился к творчеству, однако новых идей не предлагал. Некоторые и вовсе полагают, что распад группы был обусловлен тем, что t.A.T.u. изначально была искусственно спродюсированным коллективом, поэтому когда появились первые конфликты группа и перестала существовать.

Первый за 15 лет сольный концерт группы t.A.T.u. прошел в Москве 24 октября в концертном зале Tau. Кроме того, в этот же день на стриминговых площадках вышел новый альбом группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова заявила, что личная жизнь должна оставаться личной.

