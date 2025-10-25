«Было слишком громко»: Волкова из группы t.A.T.u. о своей личной жизни

Участница коллектива призналась, что устала от громких отношений.

Волкова из t.A.T.u. считает, что личная жизнь звезд не должна афишироваться

Участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова заявила, что личная жизнь должна оставаться личной. Об этом она рассказала 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Лена Катина и Юлия Волкова вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

«Я вам так скажу: личная жизнь, она должна оставаться личной. Мне кажется, у меня слишком громко все было в моей жизни и неоднократно… Поэтому сейчас я считаю, что это должно быть в тишине», — ответила солистка на вопрос корреспондента о том, что происходит в ее личной жизни сейчас.

К слову, у Волковой, и правда, в прошлом были достаточно громкие романы. В 2004 году она родила дочь Викторию от своего телохранителя Павла Сидорова, с которым они так и не были расписаны. Потом певица начала встречаться со своим коллегой по «Непоседам», солистом группы «Smash!» Владом Топаловым, но и этот союз не был долгим. Потом Волкова вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова. В декабре 2007-го у пары родился сын Самир, а спустя три года супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участницы t.A.T.u. не берут детей на гастроли.

«Было слишком громко»: Волкова из группы t.A.T.u. о своей личной жизни
