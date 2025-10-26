«Он не вернется»: Юлия Волкова о том, почему стала петь по-другому

|
Дарья Бруданова
Эксклюзив

Артистки легендарной группы вышли на сцену впервые за 15 лет.

Певица Юлия Волкова каждые пару лет делает операции на связки

Солистка легендарной группы t.A.T.u. Юлия Волкова каждые пару лет вынуждена делать операции на связки. Об этом артистки рассказали корреспонденту 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Певицы вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

На вопрос, почему голос Юлии Волковой звучит по-другому она ответила, что каждые два-три года делает операции на связки. Именно поэтому сейчас она поет немного выше, чем раньше.

«До конца голос не вернется. Он будет таким как сейчас. И он мне очень нравится. Я себя приняла в таком голосе», — поделилась Юлия Волкова.

Также солистки легендарной группы t.A.T.u. рассказали о том, кто пришел их поддержать. По словам Лены Катиной, на концерте были ее близкие подруги, с которыми она не виделась много лет. Все они пришли со своими детьми. Еще Катину поддерживали крестница, муж и сын.

«Учительница моего сына тоже сегодня здесь <…>. Я знаю, она очень любит наше творчество, поэтому просто не могла ее не пригласить», — сказала Лена Катина, отметив, что, к сожалению, на родительские собрания ей редко удается попасть из-за плотного графика.

Юлия Волкова, в свою очередь, добавила, что ее тоже пришли поддержать близкие друзья.

Ранее, писал 5-tv.ru, группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике.

