«Он не вернется»: Юлия Волкова о том, почему стала петь по-другому

Певица Юлия Волкова каждые пару лет делает операции на связки

Солистка легендарной группы t.A.T.u. Юлия Волкова каждые пару лет вынуждена делать операции на связки. Об этом артистки рассказали корреспонденту 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Певицы вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

На вопрос, почему голос Юлии Волковой звучит по-другому она ответила, что каждые два-три года делает операции на связки. Именно поэтому сейчас она поет немного выше, чем раньше.

«До конца голос не вернется. Он будет таким как сейчас. И он мне очень нравится. Я себя приняла в таком голосе», — поделилась Юлия Волкова.

Также солистки легендарной группы t.A.T.u. рассказали о том, кто пришел их поддержать. По словам Лены Катиной, на концерте были ее близкие подруги, с которыми она не виделась много лет. Все они пришли со своими детьми. Еще Катину поддерживали крестница, муж и сын.

«Учительница моего сына тоже сегодня здесь <…>. Я знаю, она очень любит наше творчество, поэтому просто не могла ее не пригласить», — сказала Лена Катина, отметив, что, к сожалению, на родительские собрания ей редко удается попасть из-за плотного графика.

Юлия Волкова, в свою очередь, добавила, что ее тоже пришли поддержать близкие друзья.

Ранее, писал 5-tv.ru, группа t.A.T.u. объявила о концертах в Японии и Мексике.

