Алексей Оверчук: с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций

|
Дарья Бруданова
На днях Европейский союз ввел против России очередные ограничения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я думаю, что им нужно понимать то, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас колени. Но они ничему не учатся. Никогда этого не получалось и не получится», — сказал он.

Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Южной Корее. Соответствующее распоряжение 6 октября подписал Президент РФ Владимир Путин. Мероприятие пройдет в конце октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европейский союз ввел против России 19-й пакет санкций. Он затрагивает стратегические отрасли экономики РФ. В частности, введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа, ограничения на техническую и финансовую поддержку, а также на участие европейских компаний в деятельности организаций в особых экономических зонах и свободных портах, включая Владивосток и Сколково.

