Россия провела испытания перспективных образцов вооружения

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Ядерный щит РФ подтвердил свою надежность.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник»

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации провели тренировочные пуски компонентов стратегических ядерных сил. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командирами группировок войск.

Глава государства отметил, что ядерный щит страны подтвердил свою надежность, и находится на самом высоком уровне в мире.

Кроме того, Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и отметил, что это уникальное изделие, аналогов которого нет ни у кого в мире. Президент сообщил, что ключевые задачи по тестированию возможностей ракеты достигнуты.

Ранее 5-tv писал, что президент РФ заявил об испытаниях нового оружия в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Таджикистан. Китайский обозреватель Вэй Дунсюй отмечал, что с наивысшей долей вероятности речь идет именно о ракете «Буревестник», работающей на ядерной энергии и обладающей высокой дальностью поражения. Заявление президента повергло врагов России «в трепет», подчеркнул он.

