В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Какую именно ракету имел в виду президент России и на что она способна?

Какое новое оружие России напугало ее врагов?

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заявление Путина о том, что Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, привело врагов нашей страны в трепет. Об этом заявил обозреватель Вэй Дунсюй в эфире китайского федерального телеканала CCTV.

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — сказал Вэй Дунсюй.

Россия готова «раскрыть новый козырь» после того, как столкнулась с «перепадами настроения» у США и давлением со стороны НАТО, считает обозреватель. Эксперт подчеркнул, что слова Путина «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

Вэй Дунсюй предположил, что упомянутым таинственным оружием может быть межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник». У Запада нет средств защиты от такого оружия. Ракета с ядерным двигателем способна пролететь более 20 тысяч километров и нанести молниеносный удар по стратегическим целям врага, уклоняясь от систем ПВО и ПРО. «Буревестник» может стать «ключевым козырем» на переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает обозреватель.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин рассказал про испытания нового оружия в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Таджикистан.

Еще больше новостей - у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео