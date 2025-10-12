В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Заявление Путина о том, что Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, привело врагов нашей страны в трепет. Об этом заявил обозреватель Вэй Дунсюй в эфире китайского федерального телеканала CCTV.

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — сказал Вэй Дунсюй.

Россия готова «раскрыть новый козырь» после того, как столкнулась с «перепадами настроения» у США и давлением со стороны НАТО, считает обозреватель. Эксперт подчеркнул, что слова Путина «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

Вэй Дунсюй предположил, что упомянутым таинственным оружием может быть межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник». У Запада нет средств защиты от такого оружия. Ракета с ядерным двигателем способна пролететь более 20 тысяч километров и нанести молниеносный удар по стратегическим целям врага, уклоняясь от систем ПВО и ПРО. «Буревестник» может стать «ключевым козырем» на переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает обозреватель.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин рассказал про испытания нового оружия в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Таджикистан.

Еще больше новостей - у Пятого канала в мессенджере MAX.