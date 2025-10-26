Захарова: задача внешнеполитического ведомства — борьба с иностранной агрессией

Главным вызовом для России и всех, кто стремится к сотрудничеству и отстаивает правду, остается противодействие силам, делающим ставку на агрессию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с «Известиями» на Международном форуме сотрудничества, отвечая на вопрос о ключевых задачах, стоящих перед внешнеполитическим ведомством России.

По словам российского дипломата, перед трудностями такого масштаба сегодня стоит не только МИД, но и все, кто действительно выбирает путь сотрудничества и стремится отстаивать истину. Существует множество сил, людей и направлений, делающих ставку на агрессию и военные конфликты, воспринимающих противостояния как благоприятную среду для себя.

Дипломат добавила, что к этим вызовам добавилось новое испытание — противодействие дезинформации, которая сегодня приобрела массовый размах.

