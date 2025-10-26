Захарова: главный вызов для РФ — противодействие силам, делающим ставку на агрессию

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Еще одна проблема — борьба с дезинформацией, которая на сегодняшний день приобретает массовый характер.

Какая главная задача внешнеполитического ведомства РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: задача внешнеполитического ведомства — борьба с иностранной агрессией

Главным вызовом для России и всех, кто стремится к сотрудничеству и отстаивает правду, остается противодействие силам, делающим ставку на агрессию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с «Известиями» на Международном форуме сотрудничества, отвечая на вопрос о ключевых задачах, стоящих перед внешнеполитическим ведомством России.

По словам российского дипломата, перед трудностями такого масштаба сегодня стоит не только МИД, но и все, кто действительно выбирает путь сотрудничества и стремится отстаивать истину. Существует множество сил, людей и направлений, делающих ставку на агрессию и военные конфликты, воспринимающих противостояния как благоприятную среду для себя. 

Дипломат добавила, что к этим вызовам добавилось новое испытание — противодействие дезинформации, которая сегодня приобрела массовый размах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия стремится быстро завершить конфликт на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

17:48
«Шли там, где противник не ждет»: ВС РФ за неделю освободили десять населенных пунктов
17:44
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
17:32
Захарова: главный вызов для РФ — противодействие силам, делающим ставку на агрессию
17:17
Силы ПВО за пять часов уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России
17:03
От президента до заключенного: за что посадили Николя Саркози
16:50
Умер актер фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров

Сейчас читают

«С таким не сталкивалась»: Полина Диброва ответила на шутку про назойливого бывшего
«Оружие судного дня»: эксперты о ключевых характеристиках ракеты «Буревестник»
Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео