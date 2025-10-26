Мать Авроры Кибы: Виктория Боня первая начала конфликт и ищет внимания

Мать невесты народного артиста России Григория Лепса, Авроры Кибы, Татьяна Белякова указала на привлечение внимания через негатив со стороны телеведущей Виктории Бони. Об этом женщина заявила в беседе с изданием StarHit.

По словам Татьяны, иск в суд против Авроры после ее слов о якобы продаже Боней своего тела женатым мужчинам за три тысячи евро, не что иное, как фейковые угрозы и новый способ звезды сфокусировать аудиторию на своей персоне.

«Где этот иск? Вы его видели? На каком основании она будет строить свои доводы? Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности», — сообщила она.

При этом сама Боня накануне заявляла, что Белякова была ее подругой в юности. Татьяна не стала отрицать, что действительно раньше общалась со знаменитостью. При этом она выразила разочарование склонностью бывшей приятельницы к распространению слухов.

«Жалко людей, которые крутятся в этой паутине и хотят заявить о себе за счет сплетен. Я вообще-то с рождения в Москве прописана, мне ни у кого жить не нужно было, смешно даже обсуждать. Тридцать лет прошло, нам было по 18-20 лет», — подчеркнула мать Авроры.

Она пояснила, что может вникнуть в проблемы, которые пытается создать Боня, если последняя в действительности подаст в суд. Женщина добавила, что Аврора тоже своими силами попытается урегулировать ситуацию.

«Если эта история выльется во что-то большее, мои юристы тоже будут действовать. Аврора — совершеннолетняя, должна отвечать за свои поступки, значит, сама будет заниматься этим вопросом. Если нужна будет моя помощь, я ей помогу», — сказала Татьяна.

Помимо этого, Белякова упомянула, что Виктория первая начала конфликт, когда раскрыла подробности ее семьи, а дочь лишь встала на защиту родных людей.

«Боня изначально привела ложную информацию: якобы я банкрот, продавала какие-то предприятия, меня оставили с большими долгами… Откуда она это взяла? Чем это подтверждается?» — в негодовании высказалась женщина.

Боня, как дополнила собеседница, непостоянна в своих словах, так как после того, как она без спроса высказала подробности про семью Кибы, вспомнила, что мать девушки была с ней близка.

«Сначала говорит, что в курсе всех событий в нашей семье: кто, где, с какими долгами. А потом: „Ой, а это Таня, моя подружка“. Ну не смешно ли?» — заключила Татьяна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.