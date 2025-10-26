Сергей Собянин: В Хорошево-Мневниках открылась новая школа

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

С 2011 года в Хорошево-Мневниках построили 19 образовательных объектов. Благодаря этому в школах и детских садах района появилось более шести тысяч новых мест.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В Хорошево-Мневниках открылась новая школа на 775 мест. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Школу построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной (дом 36а). Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Архитектура здания напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое — под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру.

«Здесь есть все для современных форм обучения: ИТ-полигон, специализированные учебные кабинеты физики, астрономии, биологии и химии, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка и площадки для игр и школьных мероприятий», — написал Мэр Москвы.

С 2011 года в Хорошево-Мневниках построили уже 19 образовательных объектов. Благодаря этому в школах и детских садах района появилось более шести тысяч новых мест.

Подписывайтесь на официальные каналы Сергея Собянина в мессенджерах MAX и «Телеграм». 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 
 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

14:29
Сергей Собянин: В Хорошево-Мневниках открылась новая школа
14:12
Сон о выпадающих зубах: что подсознание пытается вам сказать
14:00
«Оружие судного дня»: эксперты о ключевых характеристиках ракеты «Буревестник»
13:53
Орландо забыт? Кэти Перри отпраздновала день рождения в компании Джастина Трюдо
13:31
«Сердце Европы» отказало: почему Украина рискует остаться без помощи
13:19
Вырезали плод из утробы: беременная женщина стала жертвой зверского нападения

Сейчас читают

Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео