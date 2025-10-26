Сергей Собянин: В Хорошево-Мневниках открылась новая школа

В Хорошево-Мневниках открылась новая школа на 775 мест. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Школу построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной (дом 36а). Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Архитектура здания напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое — под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру.

«Здесь есть все для современных форм обучения: ИТ-полигон, специализированные учебные кабинеты физики, астрономии, биологии и химии, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка и площадки для игр и школьных мероприятий», — написал Мэр Москвы.

С 2011 года в Хорошево-Мневниках построили уже 19 образовательных объектов. Благодаря этому в школах и детских садах района появилось более шести тысяч новых мест.

