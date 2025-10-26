Силы ПВО за пять часов уничтожили 26 дронов ВСУ над тремя регионами России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Беспилотники перехватили и ликвидировали с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Над какими регионами РФ уничтожены дроны ВСУ за пять часов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 26 вражеских беспилотников над тремя регионами России. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Как уточнили в источнике, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Так, 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские военные ликвидировали над территорией Белгородской области. Еще шесть дронов были сбиты над Брянской областью, а три — над Курской областью.

Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом вражеские силы применяют при атаках не только беспилотники, но и обстреливают приграничные районы страны ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

