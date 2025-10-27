«Уверенность на поле боя»: в Испании узнали о посланном Западу сигнале Путина

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

Президент России в воскресенье посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.

СМИ сообщили о посланном Западу сигнале Путина

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EFE: Путин направил Западу сигнал о полном контроле Россией ситуации на Донбассе

Во время недавнего совещания с командующими группировок, принимающих участие в СВО, президент России Владимир Путин направил Западу четкий сигнал, касающийся положения дел в Донбассе. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

«Он (президент РФ Путин. — Ред.) послал сигнал о том, что он обладает контролем ситуации на Донбассе», — говорится в материале.

Агентство также обратило внимание на военную форму президента России, отметив, что такой выбор одежды носит символичный характер и призван подчеркнуть уверенность и контроль над ситуацией на фронте.

Издание EFE напомнило, что в ходе встречи Владимир Путин отметил успехи российских войск на Покровском и Купянском направлениях, а также объявил о завершении испытаний инновационной ракеты «Буревестник».

В воскресенье российский лидер посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Там президент провел совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими подразделениями, задействованными в СВО. Военные представили верховному главнокомандующему подробные доклады о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

1:37
Пограничный забор между Россией и Финляндией стал новой «достопримечательностью»
1:16
Невидимый исследователь: в Китае разработали прозрачного робота-медузу
0:54
Опасные сети: за год число детей, обманутых кибермошенниками, выросло на 120%
0:31
«Уверенность на поле боя»: в Испании узнали о посланном Западу сигнале Путина
0:09
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
23:27
Снегопады отменяются? Погода в Москве в последнюю неделю октября

Сейчас читают

Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео