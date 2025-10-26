Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина

Теперь инициатива по организации зависит от ее инициаторов.
Фото: AP/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа потребует серьезной предварительной проработки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».
По словам российского дипломата, инициатива о встрече исходила от американской стороны.
«Президент США Трамп предложил президенту Путину встретиться в Будапеште. Президент Путин сказал, что согласен, и предложил подготовить встречу», — отметил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что дальнейшая организация мероприятия теперь зависит от инициаторов и степени готовности сторон. Он также рассказал, что провел конструктивный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
«Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — заключил министр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где пройдет саммит России и США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 окт
- Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции
- 23 окт
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
- 23 окт
- Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 23 окт
- Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
- 22 окт
- «Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
- 22 окт
- Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
- 22 окт
- Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
- 22 окт
- Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 22 окт
- «Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
- 21 окт
- «Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
Читайте также
100%
Нашли ошибку?