Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа потребует серьезной предварительной проработки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

По словам российского дипломата, инициатива о встрече исходила от американской стороны.

«Президент США Трамп предложил президенту Путину встретиться в Будапеште. Президент Путин сказал, что согласен, и предложил подготовить встречу», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что дальнейшая организация мероприятия теперь зависит от инициаторов и степени готовности сторон. Он также рассказал, что провел конструктивный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

«Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — заключил министр.

