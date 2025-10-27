Гран-при Малайзии по мотогонкам стартовал с жесткой аварии

На первом круге произошло столкновение двух пилотов на высокой скорости.

Фото, видео: Reuters/NAJJUA ZULKEFLI; 5-tv.ru

Гран-при Малайзии по мотогонкам стартовал с жесткой аварии. Один из пилотов на полной скорости влетел в другого. Удар был такой силы, что гонщика немного подбросило в воздух. Столкновение шокировало даже опытных комментаторов.

Сам момент удара попал на камеру GoPro. Один из гонщиков просто не успел уйти от столкновения, ведь скорость была слишком высокой, а места для маневра почти не осталось. После аварии спортсменов быстро доставили в ближайшую больницу.

Ранее, 5-tv.ru писал о том, что в Польше гонщик сгорел заживо после аварии на ралли. Пилот Артур Сенковский погиб во время чемпионата. Его машина врезалась в дерево и загорелась.

Водитель погиб на месте, а его штурмана доставили в больницу с тяжелыми ожогами. После случившегося гонку досрочно завершили. На этом же ралли один из автомобилей сбил фотокорреспондентов, которые стояли у трассы. Их госпитализировали.

