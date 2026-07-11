Семь человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 56 0

Автомобиль вылетел с дороги и протаранил ограждение частного дома.

Семь человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Max/Подмосковная полиция/mvd50

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В городском округе Мытищи семь человек получили травмы в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в канале в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, ДТП произошло возле одного из домов в селе Троицкое. Водитель автомобиля Citroën не справился с управлением, после чего машина врезалась в ворота и забор частного домовладения.

В результате происшествия травмы получили водитель и шесть пассажиров. Все пострадавшие были доставлены в больницу. В полиции сообщили, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. По данным регионального управления МЧС России, автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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