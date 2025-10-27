Из жизни ушел Бьёрн Андресен, известный как «самый красивый мальчик XX века»

|
Даниил Ципелев
Актер и музыкант скончался на 71-м году жизни.

Чем известен умерший актер Бьерн Андресен

Фото: Warner Bros/AF Archive/Mary Evan/ТАСС

На 71-м году жизни умер шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен. Он был наиболее известен как «самый красивый мальчик XX века». Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Скончался актер Бьёрн Андресен, сыгравший главную роль в фильме «Смерть в Венеции», — отмечается в материале.

Мировая слава к 16-летнему Андресену пришла после исполнения роли польского юноши Тадзио в фильме Лукино Висконти «Смерть в Венеции» по одноименной повести Томаса Манна. Однако позже Бьёрн вспоминал свой опыт в данной картине, скорее, как негативный. После «Смерти в Венеции» актер эпизодически появлялся в различных фильмах и сериалах.

Кроме того, Андресен известен как музыкант. До недавнего времени он регулярно выступал и гастролировал с танцевальной группой Sven Erics.

Всего четыре года назад, в 2021 году, на экраны вышел документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире» о жизни и творчестве Андресена. Режиссерами выступили Кристиан Петри и Кристина Линдстрем.

