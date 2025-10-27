«Бизнес кусает локти»: как уход с российского рынка отразился на Южной Корее

Георгий Зиновьев: южнокорейский бизнес кусает локти из-за России

Южнокорейский бизнес кусает локти из-за ухода с российского рынка. Таким мнением с РИА Новости поделился посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

В силу известных обстоятельств, как уточнил дипломат, предприниматели из Южной Кореи были вынуждены покинуть российский рынок. При этом Георгий Зиновьев уверен, что многие искренне хотели бы остаться, ведь деловая среда прекрасно знает о возможностях и потенциале экономики РФ.

«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», — сказал Георгий Зиновьев, добавив, что компании, оставшиеся в России, продолжают успешно зарабатывать.

Также в разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что несмотря на негативную повестку западных медиа и санкции, в корейском обществе по-прежнему доброжелательно относятся к Москве.

