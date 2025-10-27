Подозреваемые задержаны: Мостового из «Зенита» пытались похитить в Петербурге

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в похищении футболиста Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны четверо подозреваемых в похищении граждан и разбое. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры работы силовиков.

Задержанным предъявлены обвинения по трем статьям — «Разбой», «Похищение человека» и «Покушение на похищение человека».

«Благодаря слаженной работе следователей СК России, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России при освобождении похищенного мужчины были задержаны участники преступления», — говорится в публикации СК.

Именно эта группа людей в четверг, 23 октября, на улице Вязовой напала на полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Они попытались затолкать футболиста в машину, но спортсмену удалось отбиться.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; СК РФ; 5-tv.ru

Через пару дней подозреваемые похитили другого человека. Им оказался зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова — Сергей Селегень.

Преступление было совершено у магазина на Крестовском острове. Фигуранты заставили перевести его 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.

Подозреваемые утверждают, что действовали по наводке. Ими якобы руководители кураторы, которые в обмен на совершенные преступления предлагали им крупную сумму.

