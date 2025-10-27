«Знаю, кого ставить в неловкое положение»: Дима Билан сел на колени учительнице

Преподаватель физики надолго запомнит этот концерт.

Дима Билан сел на колени учительнице физики в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дима Билан сел на колени учительнице физики на концерте в Красноярске

Певец Дима Билан во время концерта в Красноярске устроил неожиданный номер, сев на колени одной из зрительниц. Позднее выяснилось, что участие в импровизации артиста приняла местая учительница физики. Об этом сообщает StarHit.ru.

Инцидент произошел 21 октября, когда артист исполнял песню «Ночной хулиган». Во время выступления он спустился со сцены в зал, подошел к одной из зрительниц и, не теряя ритма, присел к ней на колени, обнял и спел несколько строк композиции.

Видео с этого момента быстро стало вирусным и разошлось по соцсетям. Сам певец также опубликовал ролик у себя на странице, после чего выяснилось, что участницей неожиданного дуэта стала преподавательница физики из красноярской школы.

Ученики моментально узнали свою учительницу на кадрах, и их реакция разошлась по школьным чатам. Скриншоты переписок с восторженными комментариями Билан разместил в своем аккаунте.

«Я знаю, кого ставить в неловкое положение», — пошутил артист.

