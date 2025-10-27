Mirror: Женщина умерла из-за оставленного в брюшной полости бинта после кесарева сечения

В Индии молодая мать скончалась после кесарева сечения, когда врачи оставили бинты внутри ее брюшной полости. Об этом сообщает Mirror.

Женщина родила сына с помощью кесарева сечения в частной больнице. По данным семьи, во время операции врачи оставили в ее брюшной полости хирургическую повязку, прежде чем наложить швы.

Сначала женщине казалось, что она идет на поправку, но через несколько дней после родов у нее начались сильные боли в животе.

«Через несколько дней у нее начались боли в животе, после чего ее доставили в ту же больницу, но врачи не смогли установить причину», — рассказал муж погибшей.

Состояние молодой матери продолжало ухудшаться. После перевода в другую больницу врачи обнаружили оставленную марлевую повязку, которая вызвала серьезную инфекцию. Несмотря на назначенное лечение, она умерла.

После трагедии ее супруг подал жалобу на больницу и врачей, проводивших кесарево сечение. По словам главного врача округа, городские власти начали расследование предполагаемой халатности.

«Мы должны расследовать обвинения в халатности, выдвинутые против больницы, где проходили ее роды. Оставленные марлевые повязки причиняют боль, но редко приводят к летальному исходу. Необходимо выяснить, почему это привело к такой инфекции», — отметил он.

Врачи и персонал больницы были вызваны в суд, а учреждение временно закрыто для проведения расследования.

В дальнейшем комитет из четырех человек будет изучать материалы дела и результаты вскрытия, чтобы определить причины смерти молодой матери и установить ответственность медицинского персонала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.