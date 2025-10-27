Лавров: «ястребы войны» в Европе активно пытаются испортить отношения США и РФ

При этом в Белом доме все отчетливее понимают, на каких условиях может быть завершен конфликт на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: ЕС активно пытается испортить отношения США и РФ

«Европейские ястребы войны» активно пытаются прервать диалог между Москвой и Вашингтоном.

Глава нашего МИД Сергей Лавров в интервью венгерским журналистам отметил, что Белый дом, несмотря на желание Брюсселя и Киева ухудшить отношения между двумя странами, с каждым днем все больше понимает: лишь устранение первопричин конфликта может привести к устойчивому миру.

«Первая и основная причина — это НАТО, потому что задумывалось втянуть Украину в альянс и построить военные базы в Крыму на Азовском море, у нас на пороге. Я уже приводил слова президента США Дональда Трампа, который четко пояснил, что это абсолютно неприемлемо для России. И каждый должен это понимать. Но еще одной первопричиной является уничтожение всего русского — истории, языка, СМИ, культуры, образования», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Несмотря на стремление Европы помочь боевикам ВСУ, положение для них все более печальное. Немецкая Berliner Zeitung пишет, что массовое дезертирство в рядах украинских боевиков связано не только с плохим обеспечением, но и серьезной утратой доверия к руководству, чьи решения приводят к тяжелым потерям. В итоге, киевский режим играет на обостренных чувствах простого народа и дает приказы, от которых невозможно уклониться.

