Последователь пикап-коуча Лесли получил 1,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил последователя пикап-коуча Алекса Лесли (известного также как Александр Кириллов) Алексея Башина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Башин был задержан 28 июня. Как пояснили в Следственном комитете, его вина подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.

В конце июня в СМИ появилась информация о том, что несколько девушек обратились в полицию, заявив о домогательствах со стороны неизвестных мужчин в центре Москвы. По данным публикаций, наставником подозреваемых был Алекс Лесли — автор курсов по соблазнению, известный своими провокационными методами. Он, по сообщениям, призывал своих учеников приставать к женщинам с непристойными предложениями и совершать противоправные действия сексуального характера.

После поступивших жалоб в отношении Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Позже суд заочно арестовал блогера, который, по имеющимся данным, находится за пределами России и объявлен в федеральный розыск.

Кроме того, уголовные дела были возбуждены и против ряда его последователей, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера.

Курсы самого блогера признали запрещенными к распространению в России

