Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Всего с 2011 года портал обработал более 5,5 миллиарда различных запросов в круглосуточном режиме.

Как mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цифровизация — один из лучших способов сделать комфортнее жизнь миллионов горожан. Уже 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Эта история началась в 2011 году, когда у москвичей появилась возможность не выходя из дома получать единый платежный документ, записывать ребенка в первый класс, а затем и записываться к врачу. В 2015 году мы запустили обновленную версию портала Правительства Москвы — mos.ru», — написал мэр Москвы.

Сегодня, спустя 10 лет, mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, на портале можно воспользоваться более чем 450 различными услугами и сервисами. По количеству услуг в электронном виде ему нет равных среди городских порталов не только в России, но и в мире.

С 2015 года количество обращений к mos.ru увеличилось в 10 раз: с 80 миллионов до 852 миллионов запросов в год. Это примерно 100 тысяч обращений в час. Всего с 2011 года mos.ru обработал более 5,5 миллиарда различных запросов в круглосуточном режиме.

 Для получения услуг горожане могут воспользоваться не только порталом mos.ru, но и множеством удобных мобильных приложений. Наиболее популярными среди них стали «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС. ИНФО» и «Московская электронная школа».

В приложении «Мой id» москвичам доступны цифровые версии документов. В их числе полис обязательного медицинского страхования (ОМС), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), единый читательский билет, карта москвича, удостоверение многодетной семьи, билеты в учреждения культуры и другие.

