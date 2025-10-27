«В любой точке»: Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Суд в Варшаве ранее отказался экстрадировать украинского гражданина, подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

Имеет ли право Украина атаковать объекты РФ

Фото: Reuters/Kacper Pempel

Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

Украина вправе атаковать связанные с Россией объекты на территории Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете The Times.

По его словам, такое решение якобы соответствует международному праву и позволяет Киеву защищать свои интересы. 

Как уточняет издание, заявление Туска прозвучало после того, как в Варшаве заблокировали запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

О задержании в Польше гражданина Украины, принимавшего участие в подрыве на «Северных потоках», генпрокуратура Германии сообщила 30 сентября. Обученный водолаз входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года разместила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» около острова Борнхольм. Польский суд 1 октября произвел арест находящегося в розыске ФРГ украинского водолаза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отказ ЕС от российского газа и диверсия на «Северных потоках» лишь ускорили смену вектора поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

По его словам, хотя газовый экспорт России сначала сократился, затем он вновь начал расти, речь идет как о трубопроводном, так и о сжиженном природном газе. Путин подчеркнул, что рост поставок очевиден, хотя полное восстановление объемов пока невозможно.

