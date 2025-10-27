Главный осенний суперфуд: какой овощ полезен при гипертонии

Диетолог Денисова рассказала о пользе тыквы в осенне-зимний период

Тыква может стать одним из самых полезных продуктов осенне-зимнего рациона. Этот овощ содержит широкий спектр витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, в тыкве в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови. Каротиноиды, содержащиеся в овоще, превращаются в витамин A, который необходим для здоровья зрения и выполняет роль мощного антиоксиданта.

Фото: 5-tv.ru

«Также в тыкве есть витамины C, E, K, В1, РР, фолиевая кислота, соли калия, натрий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк, йод, фтор, кремний, марганец, кобальт», — отметила Денисова.

Диетолог подчеркнула, что продукт особенно полезен людям с повышенным давлением, атеросклерозом и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание калия способствует выведению лишней жидкости и укреплению сосудистых стенок, а клетчатка помогает снизить уровень холестерина и избавиться от отеков.

Тыква также рекомендована при нарушениях моторики желудочно-кишечного тракта, в частности при запорах. Она обладает послабляющим, противовоспалительным и желчегонным действием. Кроме того, по словам специалиста, благодаря высокому содержанию витамина E (токоферола) овощ положительно влияет на репродуктивную систему мужчин.

Фото: 5-tv.ru

Отдельное внимание эксперт советует уделить тыквенным семечкам, которые содержат до 70% суточной нормы цинка в 30 граммах продукта. Семена богаты L-аргинином, органическими кислотами и фитостеринами, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье предстательной железы. Однако врач напомнила о высокой калорийности семян — около 559 ккал на 100 граммов.

Для тех, кто следит за весом, Денисова рекомендует употреблять тыкву в первой половине дня, предпочтительно в сыром виде — в салатах, соках или смузи. В остальных случаях продукт лучше есть после термической обработки, поскольку сырая тыква может вызывать вздутие живота.

Фото: 5-tv.ru

При этом, несмотря на низкую калорийность овоща (около 22 ккал на 100 г), специалист советует ограничивать суточное потребление 300–400 граммами. Осторожность следует соблюдать людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при наличии камней в почках и желчном пузыре из-за выраженного желчегонного эффекта продукта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно собирать и хранить поздние яблоки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.