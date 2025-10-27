«В основе — любовь»: Исакова постепенно возвращается к жизни после смерти Мороза

Заслуженная артистка РФ появилась на красной дорожке премьеры фильма «Папины дочки. Мама вернулась» вместе с дочерью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Исакова с дочерью посетила премьеру фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Заслуженная актриса РФ Виктория Исакова появилась на красной дорожке премьеры фильма «Папины дочки. Мама вернулась» вместе с дочерью. Обе выглядели радостными и улыбались. После пережитого личного горя, связанного со смертью супруга, режиссера Юрия Мороза, артистка постепенно возвращается к публичной жизни и вновь выходит в свет.

В беседе с 5-tv.ru Исакова отметила, что с нетерпением ждала выхода картины и уверена, что зрители не останутся равнодушными.

«Мне кажется, это с таким юмором, с нежностью и с любовью сделано, что смотреть нужно обязательно», — рассказала актриса.

По словам Виктории, фильм наполнен теплом, юмором и искренними чувствами, а его главная тема — семья и любовь.

«Про взросление, про отношения, опять же, любовь. Много всего, очень доброе кино. Все равно в основе это доброта, семья, любовь. Поэтому это не может не пользоваться популярностью», — добавила Исакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виктория Исакова смогла найти утешение в просмотре сериалов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

