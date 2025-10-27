Собянин: на Красной площади откроется выставка в честь годовщины парада 1941 года

С 7 по 9 ноября на Красной площади будет работать музей «Город живых историй», посвященный 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут истории представителей ратных династий, посвятивших жизни защите нашей страны — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

В музее будет представлено 10 тематических зон, объединенных в живую историю. В зоне «Авиационный щит столицы» покажут уникальные снимки авиазаводов и авиадетали времен Великой Отечественной войны. Раздел «Операция “Эвакуация”» расскажет о масштабном перемещении предприятий на Восток. В «Городе-крепости» воссоздадут систему жизнеобеспечения осажденной столицы.

Часть выставки, посвященная культуре и прессе, расскажет, как искусство вдохновляло и поддерживало людей.

«В других разделах через личные истории и судьбы будет показан повседневный подвиг тысяч людей — тех, кто ковал Победу у станков, защищал небо столицы, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу города», — добавил мэр Москвы.

В музее представят карту Москвы 1941 года, посвященную формированию дивизий народного ополчения в разных районах столицы. Кроме того, посетители Красной площади смогут увидеть военную технику, в том числе самолеты.

