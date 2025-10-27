«Любовь все побеждает»: Елизавета Арзамасова рассказала об идеальных отношениях

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что идеальных отношений не бывает

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что идеальных отношений не бывает, но все же любовь, по ее мнению, всегда побеждает все конфликты. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

«Это взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка. Это любовь. Любовь так много в себя включает. Это такое огромное слово. В нем так много, поэтому, я думаю, что, конечно, не бывает, наверное, идеальных отношений, но и этот сериал („Папины дочки“. — Прим. Ред.) про не идеальные отношения, но про то, что любовь все равно всегда все побеждает», — отметила артистка.

Кроме того, Арзамасова добавила, что некоторые трудности, с которыми сталкиваются люди, даны для того, чтобы сделать их сильнее. Ведь, именно благодаря проблемам, у каждого есть шанс пройти свой уникальный путь.

К тому же актриса считает, что взрослые люди должны находить пути решения проблем так, чтобы их дети этого не замечали.

