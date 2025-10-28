Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Индию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Вторым по величине стал Ирак.

Россия главный поставщик нефти в Индию

Фото: www.globallookpress.com/Lars Klemmer

The Economic Times: Россия сохраняет статус главного поставщика нефти в Индию

Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Россия оставалась крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, на которую приходится треть всего импорта. Ирак является вторым по величине поставщиком, за ним следует Саудовская Аравия», — говорится в материале газеты.

Согласно информации издания, в октябре текущего года импорт нефти из США достиг 540 тысяч баррелей в сутки — это самый высокий показатель с 2022 года. Увеличение импорта из США также воспринимается как возможность для снижения торговой напряженности с администрацией президента США Дональда Трампа, которая ввела высокие пошлины на индийскую продукцию.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают балансировать между энергетической безопасностью, экономической эффективностью и геополитическими требованиями Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия просит США смягчить санкции для российских нефтяных компаний.

