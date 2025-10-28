Госдума хочет ограничить навязывание платных услуг в частных клиниках

Ограничить пациентов частных медицинских клиник от навязывания дополнительных платных услуг хотят депутаты Госдумы. В целом идея понятна, но даже авторы инициативы пока не могут объяснить, как ее реализовать. Ведь не приставишь же к каждому врачу своего ревизора. И тем более не проверишь все диагнозы. Так как не отдать лишнего за свое здоровье, выяснял корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Платная медицина — для многих синоним качества и комфорта. Но, как показывает практика, за красивыми фасадами и вежливым обращением может скрываться система, где врач не столько лекарь, сколько продавец медицинских услуг. Которые начинают навязывать с момента входа в клинику.

Гораздо сложнее понять, что происходит банальная выкачка денег, уже на приеме, когда дополнительные обследования и многочисленные анализы назначает сам врач. Перед которым руководство поставило цель заработать с одного пациента как можно больше.

Молодой кардиолог из Санкт-Петербурга Варвара Минина в поисках работы столкнулась с суровой реальностью. Ей пришлось пройти не одно собеседование, где честность и принципы оказывались непреодолимым препятствием.

«Мне говорили, нужны навыки продаж, чтобы умели продавать услуги. Тут просто нужно под вопросом ставить кучу диагнозов, людей запугивать и лишнее назначать», — рассказала Варвара.

Зарплата врачей в таких медицинских центрах напрямую зависит от количества проданных услуг. Вот так выглядит система оплаты труда. Оклад зачастую это МРОТ. А все остальное — процент от назначений.

«Одна из крупнейших сетей клиник. У них утро начиналось с того, что собирали врачей на конференцию, обсуждали средний чек и сколько ты назначил, а почему ты вот это не назначил, а мог бы», — рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

Николай столкнулся со спецификой работы таких клиник, когда однажды ночью его маме стало плохо. 67 тысяч рублей, озвученные изначально, быстро превратились почти в 300 тысяч.

«Врач мне посоветовал остаться там, но только в реанимационное отделение, потому что у них больше нет нигде места. К слову, оно самое дорогое там», — рассказал Николай Слыхов.

Чтобы услышать диагноз «бронхит», пришлось пройти массу обследований, от УЗИ до МРТ, хотя грамотному специалисту хватило бы тщательного осмотра пациента. Позднее попытки выяснить у представителей клиники, насколько обоснованными были назначения, ни к чему не привели.

«Ваше здоровье — наш главный приоритет. Главный лозунг клиники. Но приоритет здесь в плане продаж и в среднем чеке. Термины из торговли, но сегодня они определяют работу частных клиник. Где врач превращается в менеджера, а здоровье людей — в товар», — отметил корреспондент.

Для частных клиник это наиболее популярная экономическая модель ведения бизнеса. Зарабатывать иначе большая часть пока не научилась.

«Если пациент приходит, консультация стоит 500 рублей, он должен понимать, что за этим последует что-то еще. Должны смущать рекламные акции, должны смущать комплексные планы прямо здесь и сейчас», — объяснила исполнительный директор сети многопрофильных медицинских центров Наталья Яблонская.

В Минздрав уже направлено обращение с предложением на законодательном уровне поменять систему оплаты труда в частной медицине — чтобы у владельцев клиник не было соблазна втягивать сотрудников в свои сомнительные схемы. Конкретные меры, которые поставят заслон для бизнеса на манипуляциях, еще предстоит продумать.