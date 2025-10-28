«Больше цвета»: стилист рассказал о модных трендах для украшения новогодней елки

Стилист Лисовец о модных трендах по украшению новогодней елки

В мире сейчас наблюдается тренд на минималистичное украшение новогодних елок. Хотя при этом сохраняется и «мимишность». Об этом изданию Газета.ру рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

«Если мы говорим про модную елку, то это все-таки больше геометрии в ней, больше цвета, и минимализм — это основные тренды. Но тренд на мимишность тоже остается, потому что Новый год — это очень милый праздник и, соответственно, в зависимости от образа жизни человека, наряжается елка. <…> Тут каждый решает и сам выбирает под интерьер», — отметил специалист.

По словам стилиста, люди наряжают елки блестящими и яркими украшениями, такими как игрушки, бантики, мишки и стеклянными предметами больше ради своих детей.

В то же время сейчас отмечается тренд на минималистичность интерьеров. По этой причине, как полагает Лисовец, новогодние елки становятся все более футуристичными.

Ранее стало известно, что в Москве уже начали устанавливать новогодние елки, хотя до праздника еще остается больше двух месяцев. Одно из деревьев появилось у главного входа в парк Горького, но украшения пока на него все же не повесили. Однако елки в других районах столицы уже успели обзавестись шарами, звездами и гирляндами.

