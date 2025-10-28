Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной Саттон Фостер

Эфирная новость 58 0

Она стала причиной его развода с женой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ryan Hartford; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной Саттон Фостер — той самой, которая стала причиной громкого развода с женой после 27 лет брака.

И хотя пара объявила о своих отношениях ещё в январе — только сейчас они вместе прошли по красной дорожке в Лос-Анджелесе. И совсем не скрывали своих чувств друг к другу.

Влюблённые познакомились, когда работали над мюзиклом на Бродвее. Поначалу они просто дружили, но очень быстро у них завязался роман.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:14
Дом в элитном московском ЖК трещит по швам из-за незаконной пристройки
10:00
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
9:59
Две школьницы погибли в результате наезда пьяного водителя в Ревде
9:53
«Должно родиться детище»: Киркоров проболтался о близкой дружбе с Краймбрери
9:41
«Не отселяется на диван»: Валерия пожаловалась на храпящего Пригожина
9:40
Ключевая ставка будет постепенно снижаться весь 2026 год

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео