Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной Саттон Фостер
Она стала причиной его развода с женой.
Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной Саттон Фостер — той самой, которая стала причиной громкого развода с женой после 27 лет брака.
И хотя пара объявила о своих отношениях ещё в январе — только сейчас они вместе прошли по красной дорожке в Лос-Анджелесе. И совсем не скрывали своих чувств друг к другу.
Влюблённые познакомились, когда работали над мюзиклом на Бродвее. Поначалу они просто дружили, но очень быстро у них завязался роман.
