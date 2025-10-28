Ученые нашли у динозавров копыта и поставили под сомнение прежние теории эволюции

Science: копыта у динозавров ставят под сомнение прежние теории революции

Американские палеонтологи из Университета Чикаго обнаружили, что у динозавров из семейства гадрозаврид могли быть копыта. Об этом сообщает журнал Science. Ученые пришли к выводу после анализа хорошо сохранившихся останков эдмонтозавров, найденных на территории штата Вайоминг.

Автор исследования Пол Серено отметил, что специалистам впервые удалось полностью восстановить внешний облик эдмонтозавра. По его словам, полученная реконструкция отличается такой высокой точностью, что могла бы использоваться при создании реалистичного образа динозавра в кино.

Ученые уточнили, что возраст обнаруженных окаменелостей составляет около 66–69 миллионов лет. Благодаря их сохранности исследователи смогли подробно изучить не только костный скелет, но и строение кожи и конечностей. Анализ показал, что задние лапы эдмонтозавров завершались пальцами, схожими по структуре с копытами современных млекопитающих.

Эксперты подчеркнули, что это первый задокументированный случай обнаружения подобного признака у динозавров и рептилий. По их мнению, открытие может существенно изменить представления о способе передвижения гадрозавров и особенностях их адаптации к окружающей среде.

